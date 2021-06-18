Костолевский экстренно госпитализирован с пневмонией

72-летнего актера увезли в одну из московских клиник. В ближайшее время его обследуют на предмет наличия коронавируса. У Игоря Костолевского дыхательная недостаточность, пишут СМИ.
О состоянии и обстоятельствах госпитализации заслуженного и народного артиста РСФСР пока не сообщается. Известно, что Костолевский проведет в больнице под наблюдением медиков ближайшие несколько дней.
Напомним, Игорь Костолевский отучился в Государственном институте театрального искусства и окончил его в 1973 году. Актер сыграл в картинах "Отпуск за свой счет"; "Звезда пленительного счастья"; "А зори здесь тихие" и многих других.
Напомним, в России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусом. В связи с этим власти принимают новые меры по ограничению распространения ковида. Число заразившихся за сутки на 17 июня составляет 17 тысяч 262 человек. Больше половины инфицированных находятся в Москве – 9 056, что является рекордным показателем за все время и почти на тысячу больше с 24 декабря.
Негативная тенденция наблюдается и по смертности. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.
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