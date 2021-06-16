"Вирус тяжелый": появились новые данные о состоянии певицы МакSим

Певица Максим была госпитализирована с тяжелым поражением легких. Лучше ей пока не становится.

Накануне стало известно о болезни Марины Максимовой. После нескольких дней плохого самочувствия исполнительница не выдержала и вызвала врача, который в срочном порядке направил женщину в больницу. Несмотря на ряд отрицательных тестов на коронавирус, у певицы Максим было обнаружено 40-процентное поражение легких.

Сегодня о состоянии артистки рассказала ее директор Маргарита Соколова, у которой, кстати, тест на коронавирус оказался положительным. Женщина отметила, что Марине сейчас тяжело, так как вирус серьезный, но она стойко терпит и находится под беспрестанным наблюдением врачей. У певицы диагностирована пневмония, но ее директор все же предполагает, что это ковид. У женщин очень сходные симптомы: слабость, головокружение, а тесты при этом показывают разные результаты.

В беседе с изданием "Газета.Ru" Соколова призналась, что ей нельзя было делать прививку от коронавируса из-за наличия у нее аутоиммунного заболевания, а певица Максим просто не успела вакцинироваться. Женщина даже не предполагает, где они обе могли подхватить опасный вирус, но факт остается фактом.

Ранее Марина Максимова сама рассказала о своем состоянии, которое она сначала приняла за простуду. Из-за болезни певица Максим вынуждена была отменить предстоящий концерт.