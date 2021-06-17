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Шоу-бизнес
"Что случилось?": Айза Долматова пропала после пугающего кадра

"Что случилось?": Айза Долматова пропала после пугающего кадра

Айза Долматова заставила своих многочисленных подписчиков не на шутку встревожиться.
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Бывшая жена рэпера Гуфа активно ведет свой микроблог в Инстаграм и регулярно общается со своей аудиторией – у Айзы уже более трех с половиной миллионов подписчиков. При этом в последнее время женщина пропала из виду. Несколько дней Айза Долматова не публиковала новых постов, а накануне инстаблогер вскользь показала в Stories термометр, ртутный столбик которого дошел до отметки в 38,6.

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36-летняя знаменитость никак не прокомментировала свое состояние. Неизвестно, где находится Долматова: дома или в больнице. Фолловеры предполагают, что женщина заболела, однако за неимением какой-либо точной информации уже начинают волноваться за здоровье блогера.

Три дня назад экс-супруга Гуфа опубликовала фото, на котором она запечатлена с новой прической на борту катера на фоне великолепного заката. Женщина продемонстрировала публике ярко-розовые волосы, и вид при этом у нее был очень довольный. Тогда Айза отметила, что ее никто не считает нормальной, но это даже радует знаменитость, так как это слово она вообще воспринимает как оскорбление.

Ранее "Дни.ру" также писали о том, что оставшаяся одна Айза Долматова опубликовала перечень мужских качеств, которыми, по ее мнению, должен обладать идеальный спутник жизни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 17:41 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Что связывает Водонаеву с женой Гуфа

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