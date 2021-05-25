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Шоу-бизнес
"Почему вы голая?!": мокрая Айза ошарашила публику

"Почему вы голая?!": мокрая Айза ошарашила публику

Айза Долматова пообещала блокировать хейтеров.
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Накануне Айза Долматова поделилась в "Инстаграм" видео, которое было снято в одном из отелей Санкт-Петербурга. Знаменитость решила показать, как стилисты приводят ее в порядок. Например, телеведущая не постеснялась выложить кадры, на которых она запечатлена в ванной комнате абсолютно голая во время мытья головы.

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Интернет-пользователи были шокированы тем, что Айзе помогает принять душ девушка-стилист. "Почему вы голая?!", "Скажи честно, у тебя нет сил? Почему тебя моют, как ребеночка?". Знаменитость объяснила, что стилисты самостоятельно моют клиенту волосы, чтобы хорошо смыть средства.

Однако были более едкие комментарии. Например, один из пользователей "Инстаграм" посчитал, что публиковать интимные кадры, сделанные в ванной комнате неприемлемо. "Это уже перебор", – сделал замечание подписчик. Айза обращает внимание на такие комментарии, но терпеть их она не намерена. Она пообещала ограничивать доступ к своей странице интернет-пользователям, которые ее критикуют.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Айза Долматова опубликовала фотографию с рэпером Гнойным. Под кадром она оставила цитату из книги "Серотонин" Мишеля Уельбека. Знаменитость поразмышляла о любви, намекнув на возможные романтические отношения со Славой КПСС.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 02:09 Источник: Instagram
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