Кошмар: могила Пуговкина внезапно утонула

Легендарный роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" долгое время не могли перенести на большой экран. После того, как все случилось, все артисты мгновенно стали звездами.

Единственным человеком, получившим роль без всякого кастинга, стал Михаил Пуговкин. В легендарной комедии он сыграл отца Федора. Трепетного артиста долгое время мучила совесть. Ему казалось, что, соглашаясь на роль, он просто высмеивает священнослужителя, а значит и веру. Однако его мать быстро переубедила его. Она отмечала, что его персонаж – алчный пастырь, а роль не имеет ничего общего с богохульством.

Персонаж кинокартины давался артисту непросто. Например, сцена на скале стала одной из самых сложных за всю его карьеру. Изначально ее попытались снять на высоте, из-за чего актер продрог до костей. Однако позднее оказалось, что камера не передает атмосферу, а потому было принято решение переснять всю сцену в павильоне.

Были и другие проблемы. Во время съемок одного из эпизодов Михаилу Пуговкину пришлось стоять на ветру долгое время. Все завершилось чудовищными радикулитом, но сцена оказалась крайне удачной. В последние годы легендарный актер страдал диабетом. Перед смертью он уже не мог передвигаться.

Михаил Пуговкин скончался у себя дома в 2008 году. У него были непростые отношения с дочерью, которую впоследствии он не вписал в наследство, а она не пришла даже попрощаться с отцом. Сейчас на могиле артиста можно увидеть памятник, представляющий собой киноленту. Напротив надгробья стоит лавочка, на которой часто можно увидеть поклонников творчества звезды. Его могила буквально тонет в цветах. Она выглядит крайне ухоженной.

