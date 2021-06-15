Кошмар: могила Пуговкина внезапно утонула

Единственным человеком, получившим роль без всякого кастинга, стал Михаил Пуговкин. В легендарной комедии он сыграл отца Федора. Трепетного артиста долгое время мучила совесть. Ему казалось, что, соглашаясь на роль, он просто высмеивает священнослужителя, а значит и веру. Однако его мать быстро переубедила его. Она отмечала, что его персонаж – алчный пастырь, а роль не имеет ничего общего с богохульством.
Персонаж кинокартины давался артисту непросто. Например, сцена на скале стала одной из самых сложных за всю его карьеру. Изначально ее попытались снять на высоте, из-за чего актер продрог до костей. Однако позднее оказалось, что камера не передает атмосферу, а потому было принято решение переснять всю сцену в павильоне.
Были и другие проблемы. Во время съемок одного из эпизодов Михаилу Пуговкину пришлось стоять на ветру долгое время. Все завершилось чудовищными радикулитом, но сцена оказалась крайне удачной. В последние годы легендарный актер страдал диабетом. Перед смертью он уже не мог передвигаться.
Михаил Пуговкин скончался у себя дома в 2008 году. У него были непростые отношения с дочерью, которую впоследствии он не вписал в наследство, а она не пришла даже попрощаться с отцом. Сейчас на могиле артиста можно увидеть памятник, представляющий собой киноленту. Напротив надгробья стоит лавочка, на которой часто можно увидеть поклонников творчества звезды. Его могила буквально тонет в цветах. Она выглядит крайне ухоженной.
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