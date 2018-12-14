"Поделили чужие люди": Малахов нашел исчезнувшие миллионы Пуговкина

Знаменитый актер Михаил Пуговкин ушел из жизни 10 лет назад. После похорон выяснилось, что он ничего не оставил в наследство своей единственной дочери Елене Прибреженской и внуку Михаилу.

Все имущество актера досталось его последней третьей жене Ирине Константиновне Пуговкиной-Лавровой, которая, к слову, ровесница его дочери. Вдова артиста заявила, что муж отписал все ей, потому что родная дочь его бросила.

В ответ Прибреженская заявила, что мачеха обманом и хитростью рассорила ее с отцом, а после прибрала к рукам его имущество. Препирательства из-за наследства звезды советского кино длились несколько лет.

Внезапно Ирина Константиновна исчезла, никто не знал где находится пожилая женщина. Ходили слухи, что вдова актера переехала в Ялту, где планирует открыть музей посвященный Михаилу Пуговкину.

Шоумену Андрею Малахову удалось найти Пуговкину-Лаврову в Ростове-на-Дону. Как выяснилось, наследница миллионного состояния живет в настоящей халупе. Женщина едва сводит концы с концами и сильно болеет.

Ирина Константиновна рассказала об отношениях советской звезды с дочерью. "Она ищет наследство? Найдет, я буду за нее рада. Все! Уже Михаила Ивановича десять лет нету и при нем она такое творила. Она никогда не приезжала. Я ее заставила в последние дни попрощаться. И приехала она с внуком, который стал трясти Михаила Ивановича. Они приехали завещание требовать, которого не было. Он всегда все оформлял на жен", – рассказала пожилая женщина редакторам программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Заявление мачехи возмутило Елену. Прибреженская, сидя в студии, сообщила, что с отцом она виделась часто, ходили в гости друг к другу.

"Это все вранье! Я не занимаюсь никакими поисками никакого наследства. Один единственный шаг с моей стороны был. Я просто обратилась к нотариусу выяснить, что у папы есть. Я имею на это право. Пришел ответ, что отец ничем не владеет, у него была только регистрация. Куда-то делись: участок – 20 соток на Истре, две квартиры хорошие, машина, музей в Ялте", – сообщила дочь советской звезды.

Присутствующие в студии эксперты решили выяснить, куда делось многомиллионное имущества Михаила Пуговкина. На съемочную площадку пригласили Ирину Константиновну.

По словам вдовы актера, квартиры она подарила своим внукам, которые, к слову, не являлись Пуговкину родными. Наследники пожилой женщины продали ее, а деньги, судя по всему, поделили. Примечательно, что Ирина Константиновна умолчала куда делось остальное имущество артиста, от ответа постоянно уходила.

"Нам правительство дало квартиру в Глинищенском переулке Москвы. Там не квартира была, а только две комнаты – 14 и 12 метров без кухни. Мы там задыхались в центре города. Мы продали и купили две квартиры в Сокольниках, прямо у парка. Потом туда приехали мои внуки, четверо, которые нам помогали. Потом они продали эту квартиру", – рассказала Пуговкина-Лаврова.