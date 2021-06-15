Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука

Великий артист похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с женой и дочерью. Вид могилы потряс пользователей.

Сергей Бондарчук ушел из жизни осенью 1994 года. У знаменитости случился инфаркт. Через 15 лет после трагедии скончалась и актриса Алена Бондарчук. У нее была диагностирована онкология. В прошлом году рядом с близкими была похоронена и Ирина Скобцева.

Через некоторое время после смерти легенды на могиле был установлен мраморный бюст, который позднее перенесли на Аллею звезд. Тогда, еще при жизни Ирины Константиновны, было принято решение создать единый комплекс. В центре захоронения был установлен массивный крест, окруженный двумя стелами. Вокруг работники постелили мягкий газон и возвели ограждение.

Однако на днях журналисты посетили могилу звездной семьи. Увиденное привело их в шок. С захоронениями Ирины Скобцевой и дочери все в порядке, а вот имя Сергея Бондарчука просто пропало с могилы. Все дело в том, что памятное место засыпано песком. Вместо скульптуры из него торчат два штифта, а никакого упоминания о великом человеке больше нет.

В Сети полагают, что бить тревогу раньше времени не стоит. Возможно, знаменитая семья решила переделать комплекс, так как недавно там появилось еще одно захоронение. Своими грандиозными планами Бондарчуки пока не делятся с прессой и поклонниками.

