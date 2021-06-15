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Шоу-бизнес
Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука

Засыпана песком, торчат штифты: что стало с могилой Бондарчука

Великий артист похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с женой и дочерью. Вид могилы потряс пользователей.
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Сергей Бондарчук ушел из жизни осенью 1994 года. У знаменитости случился инфаркт. Через 15 лет после трагедии скончалась и актриса Алена Бондарчук. У нее была диагностирована онкология. В прошлом году рядом с близкими была похоронена и Ирина Скобцева.

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Через некоторое время после смерти легенды на могиле был установлен мраморный бюст, который позднее перенесли на Аллею звезд. Тогда, еще при жизни Ирины Константиновны, было принято решение создать единый комплекс. В центре захоронения был установлен массивный крест, окруженный двумя стелами. Вокруг работники постелили мягкий газон и возвели ограждение.

Однако на днях журналисты посетили могилу звездной семьи. Увиденное привело их в шок. С захоронениями Ирины Скобцевой и дочери все в порядке, а вот имя Сергея Бондарчука просто пропало с могилы. Все дело в том, что памятное место засыпано песком. Вместо скульптуры из него торчат два штифта, а никакого упоминания о великом человеке больше нет.

В Сети полагают, что бить тревогу раньше времени не стоит. Возможно, знаменитая семья решила переделать комплекс, так как недавно там появилось еще одно захоронение. Своими грандиозными планами Бондарчуки пока не делятся с прессой и поклонниками.

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Фото: Genrietta Peryan / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 15 июня 2021, 10:13 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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