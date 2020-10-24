Скобцева и Бондарчук: печальная история любви советских звезд

Накануне стало известно, что Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Советская актриса долгое время болела и проживала последние минуты вместе со своей семьей в загородном доме.

По словам самой Ирины Константиновны, ее жизнь принадлежала Бондарчуку. Признанная красавица советского кинематографа сделала все возможное, чтобы ее муж был счастливым и известным деятелем искусства.

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Удивительный факт, но Ирина и Сергей умерли в один день – 20 сентября. Только с разницей в 26 лет. Похоже ли происходящее на печальную историю любви, пронесенную сквозь года?

Напомним, до Бондарчука в жизни Скобелевой были и другие мужчины. Журналист и публицист Алексей Аджубей смог завоевать внимание шикарной девушки еще в Школе-студии МХАТ. Однако недолго продлился данный союз.

Ирину Константиновну предательство писателя ничуть не задело. Ведь ее сердце уже принадлежало Сергею Бондарчуку. Она была всего лишь молоденькой студенткой, мечтающей держать за руку известного на всю страну народного артиста. Только спустя полтора года возлюбленные вновь смогли встретиться, чтобы больше никогда в жизни не расставаться.

Вторая жена актера Инна Макарова призналась, что долгое время не могла простить мужчину. Народная артистка обвиняла Скобцеву и в том, что Бондарчук не общался со своими наследниками.

Сама же Ирина Константиновна предпочитала не рассказывать посторонним о семейных проблемах. Недавно вскрылось, что пара чуть ли не развелась из-за Георгия Данелия. В один из вечеров актеры изрядно напились.

"Я не выдержала, спокойно подошла к Сергею Федоровичу, взяла бадейку и тихонько вылила ему на голову. Бондарчук даже не пошевелился. Потом мы целый месяц не разговаривали", – призналась Скобцева.