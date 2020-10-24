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Шоу-бизнес
Скобцева и Бондарчук: печальная история любви советских звезд

Скобцева и Бондарчук: печальная история любви советских звезд

Ирина Скобцева. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне стало известно, что Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Советская актриса долгое время болела и проживала последние минуты вместе со своей семьей в загородном доме.
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По словам самой Ирины Константиновны, ее жизнь принадлежала Бондарчуку. Признанная красавица советского кинематографа сделала все возможное, чтобы ее муж был счастливым и известным деятелем искусства.

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Удивительный факт, но Ирина и Сергей умерли в один день – 20 сентября. Только с разницей в 26 лет. Похоже ли происходящее на печальную историю любви, пронесенную сквозь года?

Напомним, до Бондарчука в жизни Скобелевой были и другие мужчины. Журналист и публицист Алексей Аджубей смог завоевать внимание шикарной девушки еще в Школе-студии МХАТ. Однако недолго продлился данный союз.

Ирину Константиновну предательство писателя ничуть не задело. Ведь ее сердце уже принадлежало Сергею Бондарчуку. Она была всего лишь молоденькой студенткой, мечтающей держать за руку известного на всю страну народного артиста. Только спустя полтора года возлюбленные вновь смогли встретиться, чтобы больше никогда в жизни не расставаться.

Вторая жена актера Инна Макарова призналась, что долгое время не могла простить мужчину. Народная артистка обвиняла Скобцеву и в том, что Бондарчук не общался со своими наследниками.

Сама же Ирина Константиновна предпочитала не рассказывать посторонним о семейных проблемах. Недавно вскрылось, что пара чуть ли не развелась из-за Георгия Данелия. В один из вечеров актеры изрядно напились.

"Я не выдержала, спокойно подошла к Сергею Федоровичу, взяла бадейку и тихонько вылила ему на голову. Бондарчук даже не пошевелился. Потом мы целый месяц не разговаривали", – призналась Скобцева.

Автор: 24 октября 2020, 16:50 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие роли Ирины Скобцевой

комментарии

Ответить:

Гость
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Скобцева - завистливая самодурка, разбила семью Сергея и Инны , забросала их семью грязными анонимками , даже пыталась повеситься из - за " большой любви " к Бондарчуку, но так счастливым его и не сделала . Бондарчук всю жизнь любил только Инну Макарову и страдал , что она его прогнала из-за связи со Скобцевой. А когда Макарова получила звание НАРОДНАЯ, у Скобцевой случилась истерика.
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