Исчезнувшего сына Моргунова обнаружили в могиле матери

Вдова Евгения Моргунова Наталья скончалась в начале 2021 года, а через пару месяцев перестал выходить на связь сын актера.

У артиста во втором браке появились двое детей – Антон и Николай. Любимым сыном актер называл младшего, Колю, однако он погиб в возрасте 26 лет. Безутешный отец пережил наследника всего на год.

Антон же все эти годы проживал с матерью. По слухам, мужчина любил выпивать, причем настолько сильно, что на фоне проблем со спиртным у него появились психические отклонения. После смерти Натальи Моргуновой он совсем распоясался. Соседи жаловались на то, что наследник актера с полоумным видом бродит по окрестностям в поисках очередной порции алкоголя.

Многие думали, что такое поведение Антона можно объяснить стрессом из-за смерти матери, однако, по словам очевидцев, могилу он ни разу не посетил. Вдову Евгения Моргунова положили на Кунцевском кладбище.

Как оказалось, через пару месяцев после кончины Натальи соседи перестали видеть и Антона. Он просто исчез, причем пропажу странного обитателя дома заметили не сразу. В итоге сын Моргунова нашелся... в могиле на том же Кунцевском кладбище.

Причину смерти Антона выяснить не удалось. Известно лишь, что он скончался 18 марта. Тело кремировали и захоронили рядом с матерью и братом.