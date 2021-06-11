По стопам Дзюбы: интимные кадры известной телеведущей слили в Сеть

Известная телеведущая повторила судьбу Артема Дзюбы. Интимные фото и видео звезды украли.

Неизвестные взломали аккаунт звезды "Орла и решки" Леси Никитюк в "Инстаграм" взломали и выложили туда ее откровенные снимки. Помимо этого на всеобщее обозрение опубликовали интимную переписку с главным героем одиннадцатого сезона украинского шоу "Холостяк" Михаилом Заливако.

Он активно флиртовал с ведущей, заявляя, что выбрал не ту.

На одном из фото Леся Никитюк предстала практически голой, а на другом стояла рядом с неизвестным мужчиной. Подписчики предъявили ведущей резонный вопрос о том, кто это.

К счастью, 33-летняя украинская ведущая быстро вернула себе свой аккаунт и смогла удалить все постыдные фото. Однако подписчики, конечно, успели все заскринить. Честь и достоинство звезды были задеты, а репутация испорчена.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Леся Никитюк оказалась на грани жизни и смерти в шоу "Орел и решка".



Напомним, в похожей щекотливой ситуации оказался недавно российский футболист Артем Дзюба. Хакеры взломали его телефон и выложили в общий доступ видео, на кадрах которого он мастурбировал и снимал себя сам. После этого разразился скандал. Многие звезды российского шоу-бизнеса обвинили его в беспечности.