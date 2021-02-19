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Шоу-бизнес
Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси

Самолет съемочной группы "Орла и решки" совершил жесткую посадку без шасси

Кадр youtube.com
Трэвел-шоу "Орел и решка" существует уже десять лет. За это время съемки передачи где только не проходили! И порой они были смертельно опасными. Однажды самолет съемочной группы попал в аварию.

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Шоу "Орел и решка" объездило 127 стран мира. Несколько ведущих показывали зрителям самые прекрасные и самые зловещие уголки планеты, шиковали и жили как бедняки. О том, что оставалось за кадром, зрителям не менее интересно.

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Во время съемок шоу "Орла и решка" часто происходят ЧС, все идет не по сценарию, и тогда съемочной группе приходится импровизировать на ходу.

Однажды ведущая Леся Никитюк едва не лишилась головы. Это произошло на съемках в Швейцарии. При высадке на ледник воздушное судно начало проседать. Лопасти прошлись в сантиметрах от головы ведущей и зацепили волосы.

В Индонезии был не менее страшный случай. Съемочную группу экстренно эвакуировали на военном самолете из-за начавшегося вооруженного восстания. Взрывы слышались всего в квартале, а столбы черного дыма поднимались в воздух у них на глазах. Связи с родными не было.

В Африке ведущую Анастасию Ивлееву укусила опасная муха цеце. Как известно, ее яд обладает смертельными свойствами. У девушки началась аллергия и сильный генерализованный зуд.

Самый первый эфир "Орла и решки" в Барселоне тоже не обошелся без ЧП. У команды украли все камеры, объективы и звуковую аппаратуру. Несмотря на это, изобретательные журналисты все же смогли снять выпуск.

Во время съемок в Бразилии группа "Орла и решки" попала под мощный водопад во время спуска на лодке. В итоге вся техника пострадала от воды. Снимали выпуск на телефон и арендованную аппаратуру. В Танзании у самолета съемочной группы "Орла и решки" лопнули шасси. В результате им еле удалось выжить. Судно начало страшно трясти и уводить с ВПП. Посадка была жесткой.

Новый сезон шоу называется "Орел и решка. 10 лет!". Создатели программы обещают не менее зрелищные эфиры и много сюрпризов. Ведущие шоу – Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, Александр Гудков и Иван Дорн, Анна Седокова и Коля Серга, Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big и другие. Первый выпуск покажут уже в пятницу, 19 февраля, в 19:00 мск на телеканале "Пятница!".

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Автор: 19 февраля 2021, 15:27 Источник: Teleprogramma ✓ Надежный источник
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