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Известная телеведущая оказалась на грани жизни и смерти в шоу

Известная телеведущая оказалась на грани жизни и смерти в шоу "Орел и решка"

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Телеведущая Леся Никитюк, появившись в шоу "Орел и решка", стала настоящей звездой. Блондинка быстро завоевала армию поклонников, которые по сей день уговаривают ее вернуться в проект. Но знаменитость не мечтает о возвращении. На это есть ряд веских причин.
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Леся Никитюк старается как можно чаще посещать Китай, поскольку именно там она может спокойно отдохнуть. Во время своей работы в шоу "Орел и решка" телеведущей не удавалось расслабиться, поскольку часто подвергала себя опасности.

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Коллега Регины Тодоренко делала все, от чего отказывались другие. Леся старалась отдаваться работе на все сто процентов. Телеведущая настолько подверглась стрессу, что в какой-то момент начала употреблять транквилизаторы.

Никитюк посетила более ста стран, но позавидовать ей вряд ли можно. Телеведущая рассказала, что во время путешествия в Швейцарию оказалась на грани жизни и смерти. Так, во время высадки на ледник она едва не лишилась головы. Выйдя из кабины, Леся не ожидала увидеть приземляющийся вертолет, который лопастями срезай ей волосы.

Также звезда шоу "Орел и решка" вспомнила, как после тяжелого съемочного дня плавала недалеко от Соломоновых островов, не зная, что в той местности водятся морские крокодилы. О их существовании Никитюк узнала, направляясь к суше. Телеведущая молилась, чтобы крокодилы не напали на нее.

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Автор: 21 января 2021, 12:34 Источник: YouTube-канал "В гостях у Гордона" ✓ Надежный источник

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