Известная телеведущая оказалась на грани жизни и смерти в шоу "Орел и решка"

Телеведущая Леся Никитюк, появившись в шоу "Орел и решка", стала настоящей звездой. Блондинка быстро завоевала армию поклонников, которые по сей день уговаривают ее вернуться в проект. Но знаменитость не мечтает о возвращении. На это есть ряд веских причин.

Леся Никитюк старается как можно чаще посещать Китай, поскольку именно там она может спокойно отдохнуть. Во время своей работы в шоу "Орел и решка" телеведущей не удавалось расслабиться, поскольку часто подвергала себя опасности.

Коллега Регины Тодоренко делала все, от чего отказывались другие. Леся старалась отдаваться работе на все сто процентов. Телеведущая настолько подверглась стрессу, что в какой-то момент начала употреблять транквилизаторы.

Никитюк посетила более ста стран, но позавидовать ей вряд ли можно. Телеведущая рассказала, что во время путешествия в Швейцарию оказалась на грани жизни и смерти. Так, во время высадки на ледник она едва не лишилась головы. Выйдя из кабины, Леся не ожидала увидеть приземляющийся вертолет, который лопастями срезай ей волосы.

Также звезда шоу "Орел и решка" вспомнила, как после тяжелого съемочного дня плавала недалеко от Соломоновых островов, не зная, что в той местности водятся морские крокодилы. О их существовании Никитюк узнала, направляясь к суше. Телеведущая молилась, чтобы крокодилы не напали на нее.