"Скорбящая вдова": бесстыжая Водонаева вывалила груди перед покойником

Алена Водонаева отправилась в Санкт-Петербург. Звезда радует поклонников фотографиями на фоне достопримечательностей.

Правда, последняя серия снимков в личном блоге знаменитости вызвала недоумение. Артистка пришла на Смоленское православное кладбище, чтобы почтить память режиссера Алексея Балабанова. Звезда сделала несколько фотографий на фоне могилы.

На одном из кадров Алена Водонаева сидит на скамейке около памятника. Для похода на кладбище телеведущая выбрала короткое черное платье с глубоким декольте. Голову артистка покрыла платком, а лицо прикрыла солнечными очками.

Подобный образ ввел в ступор подписчиков Алены Водонаевой. Народ возмутился, что экс-участница шоу "Дом-2" явилась на могилу в полуголом виде: мол, негоже груди перед покойником вываливать. Многие осудили сам факт того, что девушка решила сфотографироваться на месте погребения.

"Лук "скорбящая вдова" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "На кладбищах обязательно фоткаться?", "Какой смысл в покрытой голове с таким декольте?", "Неуместный вид для кладбища. Вот совсем. Можно было тогда просто в белье прийти", "Ален, ну нафига такая демонстративность", "Алена , при всем уважении к Вам... Это слишком", "Вид как будто "не все дома", "Вы, Алена, выглядите комично, неужели не понимаете?" – возмутились в комментариях.

Напомним, не так давно Алена Водонаева призналась, что была бы не против построить отношения с женщиной. Почти сразу после этого заявления звезда вышла в свет под руку с эффектной брюнеткой.