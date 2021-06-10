"Это ад!": Белоголовцев кричит из-за чудовищной ситуации с сыном

Сергей Белоголовцев в 1987 году стал отцом ребенка с ДЦП. Всю жизнь актер борется за достойную жизнь сына Евгения.

Вчера в эфире программы "Пусть говорят" обсуждалась история актера Игоря Воробьева, который отправил сына с ДЦП в специальное поселение для особенных детей. Одним из гостей передачи был Сергей Белоголовцев. Он поделился своим опытом воспитания.

По словам Сергея, о заболевании сына Евгения они узнали не сразу, а только после рождения, так как в то время еще не делали УЗИ. Ребенок родился слабым и с множеством заболеваний, поэтому врачи сразу предупредили родителей, что Евгений может не выжить. Супруга Сергея Белоголовцева не стала сдаваться. В результате Наталья занималась лечением ребенка, ездила с ним по больницам, в том время как Сергей воспитывал других сыновей: Александра и Никиту.

Сейчас Белоголовцев признается, что растить ребенка с ДЦП – это ад, даже несмотря на то, что Евгений самостоятельно ходит и его мозг находится в сохранности. Всю жизнь артист пытается совмещать работу и семью, трудится без выходных, чтобы сын Евгений ни в чем не нуждался и чувствовал себя лучше.

"Больной ребенок в семье – это ад,У нас нет отпусков, выходных. Мы с женой всю жизнь боремся, чтобы ему хоть чуть-чуть стало легче", – поделился артист.

Отметим, что Сергей Белоголовцев часто высказывается на тему воспитания детей с ДЦП. Не так давно он снова отметил, что особенный ребенок в семье – это тяжелая ноша. Эвелина Бледанс, которая родила особенного сына, не поддержала коллегу и раскритиковала его мнение.