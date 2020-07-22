Бледанс набросилась на известного артиста за слова об "адской жизни" родителей особенных детей

Эвелина Бледанс не смолчала, когда комедийный актер Сергей Белоголовцев сказал в интервью, как тяжела жизнь родителей, у которых есть дети с особенностями развития. Актриса, воспитывающая сына с синдромом Дауна, не согласна с коллегой.

На днях Сергей Белоголовцев стал очередным звездным гостем передачи певицы Валерии "Почему я?". У артиста трое взрослых сыновей, один из которых родился с ДЦП. Шоумен рассказал о жизни с особенным ребенком. По-своему сын вырос самостоятельным человеком, чему Сергей очень рад. По его мнению, этот случай – редкое исключение, результат упорного труда.

В разговоре с Валерией Сергей дал понять, что после появления на свет ребенка с особенностями развития все существование родителей подчинено ему, передает Пятый канал. "Ты просто должен подписаться под тем, что твоя жизнь просто закончена. Она не будет легкой, она не будет веселой", – сказал артист.

По его мнению, нельзя осуждать людей, решивших отказаться от таких детей, особенно в России. "Это адский труд. Ты просто ставишь точку на своей жизни", – убежден шоумен.

Эвелина Бледанс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, категорически не согласна с коллегой. "Я прямо готова воевать, хотя я всегда считала его своим соратником. Как можно было такое сказать вообще?!" – возмутилась актриса.

Бледанс еще на ранних сроках беременности узнала о проблемах, но не стала делать аборт. После рождения мальчика мать попыталась максимально социализировать его. Артистка много путешествует с Семеном, они дают интервью и ходят на светские мероприятия.

"Я счастлива! И вот эти слова "никогда жизнь не будет веселой..." Что значит "никогда жизнь не будет веселой", когда у вас в семье есть человек с безусловной любовью? Человек, который любит абсолютно всех. Человек, который не перестает улыбаться, обнимать и говорить слова любви. Как можно было вообще цитировать какие-то такие вещи?!" – задалась вопросами Эвелина Бледанс.