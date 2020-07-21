"Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка": известный артист о сыне с ДЦП

Сергей Белоголовцев рассказал о своих детях, один из которых родился с особенностями развития. Известный артист поведал о том, как непросто социализировать такого ребенка.

Новым героем передачи певицы Валерии "Почему я?" стал шоумен Сергей Белоголовцев. Он прославился благодаря комедийным проектам в содружестве с Михаилом Шацем и Татьяной Лазаревой. На экране актер балагурил и шутил, но в жизни все было не так весело.

У Белоголовцева трое взрослых сыновей. Никита появился на свет в 1987-м. Спустя полтора года жена родила артисту близнецов Александра и Евгения. У последнего выявили особенности развития – Детский церебральный паралич.

Сергей рассказал о жизни с особенным ребенком. По словам Белоголовцева, они с женой не прятали сына, но и не выставляли напоказ. Супруги пытались адаптировать мальчика к жизни: водили в обычную школу, кружки и секции. Он даже окончил актерские курсы.

"У Женьки сохранный мозг – ему как будто одновременно и десять, и 30 лет. При всей своей неуклюжести и кривоватости он может общаться. Он не пугает людей", – отметил Белоголовцев.

Сын шоумена работал на телевидении. Он и сейчас занят творчеством: снимает влоги, берет интервью у знаменитых людей, делает юмористические сценки с участием родных. Друзей среди здоровых людей у Евгения нет. Впрочем, убежден Белоголовцев, ему хватает общения с близкими и теми, кому был поставлен аналогичный диагноз.

По-своему Евгений вырос самостоятельным человеком, чему Сергей очень рад. Он понимает, что этот случай – редкое исключение, результат упорного труда. "Нельзя никого осуждать за желание отказаться от такого ребенка, особенно в нашей стране. Это адский труд. Ты просто ставишь точку на своей жизни", – признался Белоголовцев.

Шоумен дал понять, что после появления на свет ребенка с особенностями развития все существование родителей подчинено ему. "Ты просто должен подписаться под тем, что твоя жизнь просто закончена. Она не будет легкой, она не будет веселой", – заключил артист.