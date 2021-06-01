"Папина дочка": актер растрогал россиян редким снимком с дочерью от Климовой

Гела Месхи показал снимок с дочерью от Екатерины Климовой Беллой и собрал восхищенные комментарии.

В День защиты детей бывший супруг Екатерины Климовой опубликовал в своем инстаграм-аккаунте трогательное фото со своей пятилетней наследницей Изабеллой. В этот праздничный день Гела Месхи пожелал, чтобы каждый ребенок был здоров и всегда был окружен заботой родителей.

Фанаты актера горячо поддержали его поздравление и оставили под фото множество комплиментов артисту и малышке, которая так на него похожа:

"Замечательный отец и любимая дочь" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Какая она сладкая булочка с такими чудесными глазками", "У вас чудесная дочь", "Папина принцесса ".

Напомним, что для Месхи Белла – единственная дочь, а для Климовой девочка стала четвертым ребенком. Пара развелась в 2019 году, и причины расставания супругов до сих пор не озвучены. В беседе с журналистами актеры старательно обходят эту тему стороной.

После развода Месхи не так часто видится с дочерью, как хотелось бы. Однако его бывшая супруга не препятствует общению отца и дочери, просто плотный рабочий график не позволяет им встречаться часто.

Недавно актеру исполнилось 35 лет. В свой день рождения он опубликовал собственный черно-белый портрет и признался, что живет прошлым. Это заявление привело поклонников к мысли, что Гела Месхи находится в депрессии.