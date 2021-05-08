158-килограммовая Саша Черно с жуткими пятнами на лице пустилась в пляс

В своем "Инстаграм" женщина решилась на очередное откровение и показала сексуальные танцы в открытом купальнике в домашней обстановке. На ее лице была черная маска. Складывалось ощущение, что у нее под глазами какие-то странные пятна.
Так как видео было опубликовано в "Инстаграм", о реакции подписчиков остается только догадываться. Но несложно предположить, что они ответили Саше, которая танцевала перед ними крупным планом в одном бюстгальтере и трусах. Учитывая, что сейчас Александра весит порядка 150 килограммов, ее смелости можно только позавидовать. Не каждая девушка рискнет на такие откровения.
Все дело в том, что Александра Черно празднует победу. Ей удалось похудеть до 158 килограммов. На свежем видео девушка заявила, что для нее лучший способ держать себя в форме – это танцы.
"Теперь это каждодневный ритуал. Женское начало идет от энергии, ее мы пробуждаем танцем! Танцуй, женщина!" – написала Саша Черно на кадрах.
Напомним, Саша Черно известна по шоу "Дом-2" не только своими формами, но и скандальными отношениями с коллегой по цеху Иосифом Оганесяном, от которого она недавно родила ребенка. Пара постоянно ругалась и тем самым повышала программе рейтинги. После череды скандалов пара поженилась и ушла с проекта.
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