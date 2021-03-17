Пышка из "Дома-2" в откровенном наряде вызвала отвращение

Девушка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото в черном боди. Звезда "Дома-2" посетовала, что у нее начались проблемы с гормонами после диет.
Родившая в 2020 году первенца Саша Черно очень страдала из-за того, что еще больше располнела. Знаменитость высказалась на тему того, что нужно принимать себя в любом виде. Она отметила, что часто слышит критику в свой адрес из-за лишнего веса.
В свое оправдание звезда шоу "Дом-2" заявила, что испытывала непроходящий стресс, сидя на диете. Пышка с телестройки добавила, что одной из причин ее безрезультатных попыток скинуть лишние килограммы были окружающие люди, которые оказались больше заинтересованы в ярком шоу, чем в успехе Саши Черно.
Кроме того, у девушки выявили гормональный сбой. Ей пришлось использовать дополнительные препараты, чтобы не пухнуть "от воды". Также Саша Черно также заявила, что считает здоровое питание полезной привычкой, но понимает и важность внутреннего покоя. Сейчас экс-участница реалити-шоу работает над собственной системой похудения.
Пользователи соцсети оставили много негативных комментариев в адрес звезды "Дома-2". У некоторых она вызвала отвращение. "Никакого секрета. Жрешь меньше – худеешь! Все остальное оправдание обжорства и чревоугодия!", "Хорош жрать!", "Гормональный сбой лечится эндокринологом, а все остальное отговорки", "Это лень!", – написала фолловеры Саше Черно.
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