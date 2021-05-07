Открытый перелом: певица Слава взвыла от боли

Российская певица Слава вместе с семьей отдыхают на российском юге. Там у них случилась беда.

Племянник певицы Славы получил открытый перелом руки на отдыхе в Имеретинке недалеко от Сочи. Елисея срочно повезли в травмпункт, но как выяснилось, получить качественную и экстренную медицинскую помощь в этом районе, да еще и в праздники, не так легко. О проблеме Слава написала в своем "Инстаграм".

Сестра певицы Елена с травмированным мальчиком полдня носились из района в район, чтобы хоть где-то найти врача. В Имеретинке больницы не работали. В Адлере не было детского травмпункта. Семье пришлось ехать по пробкам в Сочи. Но и там все было не гладко. Певица взвыла от боли и бессилия.

При этом сама Слава не поехала с сестрой и племянником, чтобы не привлекать внимание общественности. Все это время мальчик терпел открытый перелом.

"Приезжают в Сочи, там очередь сейчас на час, потому что очень много детишек. Они сидят там, за ними тоже уже образовалась очередь на час, то есть детей очень много", — написала встревоженная певица Слава.



Артистка возмутилась тем, что в таком большом городе, как Сочи, круглосуточно работает только один травмпункт.

После долгого рассказал о неудачных приключениях певица Слава отметила, что сейчас Елисею лучше, ему наложили гипс. Мальчик восстанавливается.