Открытый перелом: певица Слава взвыла от боли

Племянник певицы Славы получил открытый перелом руки на отдыхе в Имеретинке недалеко от Сочи. Елисея срочно повезли в травмпункт, но как выяснилось, получить качественную и экстренную медицинскую помощь в этом районе, да еще и в праздники, не так легко. О проблеме Слава написала в своем "Инстаграм".
Сестра певицы Елена с травмированным мальчиком полдня носились из района в район, чтобы хоть где-то найти врача. В Имеретинке больницы не работали. В Адлере не было детского травмпункта. Семье пришлось ехать по пробкам в Сочи. Но и там все было не гладко. Певица взвыла от боли и бессилия.
При этом сама Слава не поехала с сестрой и племянником, чтобы не привлекать внимание общественности. Все это время мальчик терпел открытый перелом.
"Приезжают в Сочи, там очередь сейчас на час, потому что очень много детишек. Они сидят там, за ними тоже уже образовалась очередь на час, то есть детей очень много", — написала встревоженная певица Слава.
Артистка возмутилась тем, что в таком большом городе, как Сочи, круглосуточно работает только один травмпункт.
После долгого рассказал о неудачных приключениях певица Слава отметила, что сейчас Елисею лучше, ему наложили гипс. Мальчик восстанавливается.
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