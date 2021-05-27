"Грошей нема": труп Шацкой решено захоронить вдали от мужа

Нина Шацкая мечтала быть похороненной рядом с Леонидом Филатовым, но родные пошли против ее последней воли.

Вдова Леонида Филатова ушла из жизни 23 мая. Актриса, и без того страдающая проблемами со здоровьем, сдалась под ударом ковида. Вопрос о погребении Нины Шацкой решался несколько дней из-за проблем в семье.

Дело в том, что единственный сын актрисы – Денис Золотухин и сам находится в больнице с коронавирусом. Все заботы по организации похорон легли на многодетную невестку актрисы, а ей оказалось не так легко решить финансовые проблемы. Известно, что Шацкая хотела быть похороненной рядом с Филатовым на Ваганьковском кладбище. Однако администрация запросила огромную сумму за демонтаж памятника артисту и восстановление его через год. У родных Шацкой таких денег не оказалось, и они даже подумывали о кремации, которая обошлась бы дешевле традиционных похорон.

После того, как знакомые Золотухиной кинули клич о помощи, на счет невестки Шацкой поступила немалая сумма денег от неравнодушных людей. Казалось бы, вопрос решен. Однако стало известно, что актриса все равно будет похоронена не рядом с мужем, а на Троекуровском кладбище Москвы. Такое решение родни крайне возмутило Станислава Садальского, который заявил, что дело вовсе не в деньгах, ведь Филатову до сих пор платят за его работы. Актер упрекнул родню Шацкой за нарушение последней воли матери, которая долгие годы тосковала по любимому мужу – об этом сообщила "Экспресс газета".

Прощание с актрисой Ниной Шацкой состоится уже сегодня, 27 мая.