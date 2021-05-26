"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова

Семья вынуждена кремировать актрису Нину Шацкую из-за отсутствия денег на традиционные похороны.

Знаменитая советская актриса скончалась 23 мая в возрасте 81 года. Почти всю свою сознательную жизнь Шацкая проработала в Театре на Таганке, где и встретила Леонида Филатова. Кроме того, у женщины остался взрослый сын от первого брака с Валерием Золотухиным – Денис. Но теперь оказалось, что никто не способен обеспечить Нине Шацкой достойные похороны.

Заботы о похоронах легли на плечи невестки актрисы Аллы, которая воспитывает пятерых детей. Дело в том, что сын Шацкой заболел коронавирусом и попал в реанимацию. Несколько дней назад его перевели в обычную палату, но он остается в больнице и помочь супруге не может.

Семья организует прощание с актрисой на собственные деньги, без помощи театра. Однако ритуальные услуги стоят очень дорого, и средств не хватает. Вдову Филатова решено было кремировать, так как эта процедура дешевле, чем традиционное погребение. На поминки актрисы денег тоже нет – об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщила коллега артистки Ирина Тарасова, подчеркнув, как грустно и стыдно ей за сложившуюся ситуацию.

На помощь невестке Шацкой пришла знакомая семьи Элла Михалева, которая в своих соцсетях рассказала о горе семьи и дала номер карты, на который можно перечислить деньги. Как сообщила "Экспресс газета", неравнодушные люди все же нашлись и какие-то деньги были перечислены. Однако у поклонников Нины Шацкой появился резонный вопрос: почему родной театр не поможет похоронить актрису, отдавшую ему много лет жизни.