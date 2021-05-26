Народ потерял дар речи от раздвинувшей ноги Асмус

Кристина Асмус не раз рассказывала, что в детстве занималась профессиональным спортом. Она даже стала кандидатом в мастера спорта по гимнастике. И хоть знаменитость посвятила свою жизнь искусству, физкультурой она занимается по сей день.
Например, недавно звезда сериала "Интерны" опубликовала в "Инстаграм" видео, которое было снято во время тренировки. Актриса показала поклонникам акробатический элемент: опершись руками о брус, она опустила голову вниз и подняла ноги вверх, после чего развела их в стороны.
Под видео артистка написала, что сейчас делает в гимнастике то, чего не могла выполнить несколько лет назад. "Интересно почему так?", – задалась вопросом Кристина. Один из подписчиков актрисы предположил: сейчас она занимается спортом по желанию и подсознательно понимает, что не будет наказана за плохой элемент.
Фанаты остались в восторге от просмотра видео Асмус. "Класс!", "Круто!", "Ты в отличной форме!", "Нет слов", – написали фолловеры.
Напомним, ранее Гарик Харламов рассказал об итогах развода с Кристиной Асмус. Юморист оставил бывшей жене только половину роскошного особняка, который когда-то приобретал за 100 миллионов рублей.
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