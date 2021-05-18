"Даже таблетки не помогают": обеспокоенная Асмус взвыла из-за состояния

Кристина Асмус часто делится с поклонниками деталями своей жизни. На этот раз она напугала многих.

Актриса выложила две черно-белые фотографии в темном костюме и светлой футболке. Она рассказала о неприятностях, с которыми столкнулась. Оказалось, что у нее начались проблемы со сном.

Кристина Асмус отметила, что вообще перестала спать. Если ей удается заснуть на пару часов, то до глубокой фазы дело так и не доходит. Она спит поверхностно и уже настолько привыкла к этому, что неплохо чувствует себя. Даже когда у звезды появляется время на сон, она долго не может заснуть, а затем просыпается за несколько часов до будильника.

Раньше таких проблем у знаменитости не было. Она спокойно могла спать в любой обстановке и разбудить ее было непростой задачей. "Даже таблетки не помогают", – пожаловалась она, описывая ситуацию. Артистка спросила у поклонников, есть ли кто-то, кто столкнулся с похожими проблемами.

Многие подписчики поддержали Кристину Асмус и сообщили, что она не одна страдает от постоянной бессонницы. "Нельзя так, Кристина! Это все нервы", "Нужно учиться расслабляться", "У меня сейчас тоже такое, надеюсь, это временно. Пытаюсь перестроить режим", "К сожалению, это все – сбой в режиме", "У многих такая проблема, но мало кто обращается за помощью", "Это очень печально. Нужен психолог и отдых", "Нервишки шалят", – писали они.

