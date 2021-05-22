"Пришлось с пробитой головой ползти": Пенкин попал в ловушку грабителей

Певец поделился ужасающими воспоминаниями. Сергей Пенкин пережил ограбление.

Российский артист Сергей Пенкин несколько раз был на волоске от смерти, но сумел выпутаться опасных передряг и выйти из них победителем. В 90-е годы певец сделал такой мощный прорыв в карьере, что стал притягивать особенное внимание завистников и преступников. В эфире программы "Судьба человека" звездный мужчина рассказал о столкновении со злоумышленниками, которое он хорошо запомнил на всю жизнь.

Злостными обидчиками Сергея Пенкина оказались неизвестные ему личности. Домой к музыкальному исполнителю проникли агрессивные грабители, решившие наживиться за счет чужого благосостояния. В поисках денег покусители набросились на артиста, нанесли ему физические увечья и связали его. Глядя на происходящее, певец пытался вырваться, но тщетно. Все закончилось, когда незваные гости покинули жилье звезды.

"Мне пришлось с пробитой головой ползти на коленях к соседям, чтобы они вызвали милицию", — объявил Сергей Пенкин, прокручивая в голове страшные события прошлого. Знаменитый мужчина признался, что после ограбления у него остались не только травмы, но и напоминания о них на долгие годы вперед. На теле певца остался шрам. Сергей Пенкин все еще не в курсе, понесли ли те самые злоумышленники справедливое наказание. Тем не менее певец уверен, что таким личностям все возвращается бумерангом.

