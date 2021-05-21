Бывший муж Началовой вышел в свет с новой женщиной

Двукратный чемпион России по футболу и обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин стал одним из почетных гостей Всероссийского фестиваля студенческого спорта "АССК.Фест" в Казани.
Футболист встретился со студентами и ответил на все интересующие их вопросы. На мероприятии Евгений Алдонин увидел и свою давнюю приятельницу, коллегу по спорту, российскую прыгунью с шестом Елену Исинбаеву. Алдонин опубликовал в своем "Инстаграм" фото с ней.
Поклонники принялись наперебой делать комплименты спортсменам. Они отметили, что коллеги были бы прекрасной парой.
"Красивая пара"; "Хорошо смотритесь вместе"; "Женя, ты лучший. Мне всегда нравилось, как ты играл. На тебя приятно смотреть. Всегда в форме, всегда подтянутый"; "Настоящий мужчина!" – написали фолловеры.
Напомним, Евгений Алдонин стал широко известен публике после женитьбы на популярной российской певице Юлии Началовой. У пары родилась дочь Вера, после чего семья развалилась. После смерти певицы Евгений Алдонин участвует в воспитании девочки и часто видится с ней.
Сейчас Алдонин женат. В 2014 году он женился на Ольге, которая родила ему еще двоих детей.
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