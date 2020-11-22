"Неудачная пародия": Елена Исинбаева копирует образ голливудской звезды

Елена Исинбаева давным-давно стала кумиром для многих спортсменов и любителей. Всему миру известны ее имя и легендарные достижения в спорте. Однако этого девушке недостаточно, чтобы быть счастливой.
Олимпийская чемпионка мечтает быть похожей не на саму себя – успешную и пробивную представительницу прекрасного пола, а на знаменитую фотомодель Ирину Шейк. Исинбаева заявила об этом в своем "Инстаграм".
Уже во второй раз Елена публикует противоречивый коллаж, на котором запечатлена она и ее голливудская "копия". Несмотря на то, что многочисленная аудитория в открытую заявила, что чемпионка обладает индивидуальной внешностью, подобные слова только завели Исинбаеву.
Трехкратная чемпионка мира яростно покопалась в архивах и обнаружила еще одну фотографию, на которой она якобы походит на фотомодель. Елена решила обратиться к публике и заверить, что на этих кадрах она будто родная сестра Ирины.
"Если вы не хотите быть неудачной пародией, то прекратите себя сравнивать! Вы – красивая и успешная женщина, чего вам еще надо?", – написала комментаторы.
Сама же Елена Исинбаева не ответила на вопрос поклонников. Остается только гадать, примет ли чемпионка свою внешность и начнет ли гордиться собственными достижениями.
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