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Шоу-бизнес
Самбурская стала копией жены Певцова

Самбурская стала копией жены Певцова

Российская актриса Настасья Самбурская показала, в каком виде отправилась на день рождения друзей.
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Настасья Самбурская всегда стильно одевается и является ориентиром в мире моды для многих своих фанатов. При этом она не боится экспериментировать с образами и иногда демонстрирует в своем микроблоге смелые наряды.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

На днях актриса собралась на тематическую вечеринку и оделась в стиле 90-х. Причем она сама в юмористичной форме описала такой стиль как "советская дискотека". Актриса добавила, что такой стиль был характерен для типичной жены директора молочного комбината во времена СССР.

Настасья Самбурская сфотографировала себя в отражении зеркала в лифте. На ней было желтое платье с цветочным принтом, массивные очки, кричащие украшения из жемчуга и красная сумочка от известного бренда. Дополнил образ яркий макияж и пышная укладка. После публикации в Сети заговорили о том, что актриса один в один напоминает жену Дмитрия Певцова Ольгу Дроздову.

Ранее Настасья Самбурская напугала фанатов фотографией, на которой предстала в скрюченной позе. На снимке она была запечатлена во время очередных кинопроб. Подписчики подумали, что героиня актрисы пытается защититься от агрессора мужа.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Настасья Самбурская. Фото: Dmitry Golubovich/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 18:23 Источник: инстаграм • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Настасья Самбурская

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