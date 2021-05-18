Самбурская стала копией жены Певцова

Российская актриса Настасья Самбурская показала, в каком виде отправилась на день рождения друзей.

Настасья Самбурская всегда стильно одевается и является ориентиром в мире моды для многих своих фанатов. При этом она не боится экспериментировать с образами и иногда демонстрирует в своем микроблоге смелые наряды.

На днях актриса собралась на тематическую вечеринку и оделась в стиле 90-х. Причем она сама в юмористичной форме описала такой стиль как "советская дискотека". Актриса добавила, что такой стиль был характерен для типичной жены директора молочного комбината во времена СССР.

Настасья Самбурская сфотографировала себя в отражении зеркала в лифте. На ней было желтое платье с цветочным принтом, массивные очки, кричащие украшения из жемчуга и красная сумочка от известного бренда. Дополнил образ яркий макияж и пышная укладка. После публикации в Сети заговорили о том, что актриса один в один напоминает жену Дмитрия Певцова Ольгу Дроздову.

Ранее Настасья Самбурская напугала фанатов фотографией, на которой предстала в скрюченной позе. На снимке она была запечатлена во время очередных кинопроб. Подписчики подумали, что героиня актрисы пытается защититься от агрессора мужа.