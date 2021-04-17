"Это был шок": Самбурская рухнула прямо на сцене

Актриса Настасья Самбурская вспомнила о забавном случае, произошедшем с ней прямо на сцене.

Популярная актриса предложила подписчикам своего инстаграм-аккаунта задать интересующие их вопросы о ее работе в театре. Один из фанатов попросил артистку вспомнить конфузы на сцене. В ответ знаменитость рассказала, как испытала шок, рухнув прямо на сцене. После этого Настасья Самбурская встала и пошла дальше, несмотря на отбитую ногу, так как останавливать спектакль было нельзя.

Среди других забавных случаев артистка вспомнила, как партнер не вынес ей пакетик с кольцом, на котором была завязана большая часть ее сцены. В результате женщине пришлось играть с воздухом.

Отвечая на прочие вопросы поклонников, Самбурская рассказала, что всего полгода проучилась в МХАТе, из которого ее отчислили. После этого будущая звезда поступила в ГИТИС и там уже прошла полный курс обучения. Актриса призналась, что до поступления в ВУЗ никогда не была в театре. Первый спектакль она посмотрела, уже будучи студенткой, и он показался ей ужасным. Однако после второй постановки артистка полюбила театр.

Звезда также рассказала подписчикам, как снимаются интимные сцены в кино. По ее словам, в эти моменты между актерами не может возникнуть никакого влечения. Сама Настасья Самбурская в таких сценах обматывается скотчем и ждет, когда все закончится.