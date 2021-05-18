50-летняя "черная пантера" Кэмпбелл впервые стала мамой

В личном блоге Наоми Кэмпбелл появилось фото с младенцем.

По словам звезды подиумов, она благодарна "маленькому счастью" за то, что она выбрало ее своей мамой. Модель невероятно рада принять в свою жизнь нежную душу и боготворит ту связь, которая теперь установилась между ней и младенцем.

Наоми Кэмпбелл поздравляют коллеги, друзья и поклонники. Все шокированы рождением ребенка у темнокожей красотки. Кто является отцом девочки, неизвестно, также пока неясно, как назвали малышку.

Последние годы 50-летняя звезда подиумов встречалась с мужчинами намного младше нее. Год назад "черной пантере" приписывали роман с рэпером Burna Boy, который моложе нее на 21 год. Впрочем, вряд ли именно он является отцом малыша. В Сети предполагают, что ребенка Наоми Кэмпбелл выносила суррогатная мать. Также ходят слухи о том, что девочку модель взяла из приюта.

Напомним, на днях Дмитрий Шепелев рассказал, что в его жизни был поцелуй с темнокожей моделью. Он признался, что это случилось во время записи новогоднего концерта, участие в котором принимала звезда. Наоми Кэмпбелл долгое время не могла запомнить слова, которые должна была сказать, поэтому дубли постоянно перезаписывали. В конце каждого манекенщица чмокала Шепелева в щеку.