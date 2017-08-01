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Авг. 1, 2017
просмотры: 123

Самые сексуальные чернокожие модели

567

1 августа родился знаменитый французский модельер Ив Сен-Лоран. Дизайнер не только ввел в моду много важных элементов гардероба, но и впервые вывел на сцену чернокожих моделей. Одной из его любимиц была, конечно же, восхитительная Наоми Кэмпбелл. Dni.Ru решили вспомнить самых привлекательных "черных пантер" подиума.

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