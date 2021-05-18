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Шоу-бизнес
Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире

Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире

Американская актриса Скарлетт Йоханссон удивила фанатов во время прямого эфира.
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36-летняя американская актриса не смогла лично присутствовать на церемонии вручения премии MTV и выступила онлайн. Но речь Скарлетт Йоханссон запомнили все.

Свою попкорновскую статуэтку она получила в номинации "Признание поколения" – не только за фильмы Marvel, а в принципе за хорошую работу в сфере киноиндустрии. Актриса воспользовалась возможностью порадовать фанатов и представила небольшой отрывок из "Черной вдовы", который должен выйти на экраны уже в июле этого года.

"Просмотр этого ролика напоминает мне обо всех невероятно вдохновляющих сотрудниках, с которыми мне посчастливилось работать в течение трех десятилетий. Я бы никогда не смогла продолжать развиваться как актриса без поддержки и преданности многих актеров, а также членов съемочных групп, которые стали моей огромной кочевой семьей..." – говорила Скарлетт.

В это время ее муж, американский комик и сценарист шоу Saturday Night Live Колин Жост плеснул ей в лицо зеленой слизью, чем немало удивил зрителей. Жост появился в кадре неожиданно и вылил на голову супруги зеленую субстанцию, напоминающую слайм. От неожиданности все ахнули, в том числе и сама актриса. Фрагмент трансляции опубликован на ютуб-канале MTV.

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Фото: Hubert Boesl / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 16:26 Источник:  MTV ✓ Надежный источник
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Пухлогубая Йоханссон блеснула на премии "Эмми"

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