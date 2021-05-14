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Шоу-бизнес
Известие об исчезновении Кабаевой после родов шокировало народ

Известие об исчезновении Кабаевой после родов шокировало народ

Накануне прославленная гимнастка отпраздновала день рождения. Пользователи не остались в стороне.
прочитано 18282 раза

Многие принялись активно поздравлять Алину Кабаеву и оставлять ей теплые послания. Они отмечали, что очень скучают по частым интервью спортсменки и запоминающимся выходам в свет. Отметим, что в последнее время звезда почти не посещает мероприятия и старается держаться в стороне от представителей прессы.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Другие же вспомнили о событиях, произошедших в 2019 году. Тогда в Сети внезапно появилась новость о том, что гимнастка родила двойню. Откуда она появилась – никто до конца не понял, но некоторые издания тут же распространили ее. В сообщении был назван и роддом, в котором якобы появились на свет дети.

Несмотря на громкое обсуждение, комментария от Алины Кабаевой так и не последовало. Журналисты просто не смогли остаться в стороне и провели расследование. Они отправились в указанное медицинское учреждение, опросили работников и пациентов. Одна женщина рассказала, что недавно учреждение пошло на крайние меры. Сперва появились люди в форме с рациями, а затем женщинам, лежащим на определенных этажах, объявили о переселении. Связана ли подобная паника с родами гимнастки – ответить никто так и не смог.

После громкого скандала спортсменка окончательно пропала. Поклонники постоянно умоляют ее о встрече и ярком возвращении на мероприятия, но все тщетно. Все последние новости о жизни знаменитости стараются собирать и публиковать ее фан-аккаунты. Однако и им известно не так много.

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Фото: Enrico Calderoni (BXL-0391) / AFLO / www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 08:29 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Алина Кабаева

комментарии

Ответить:

Гость737614
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Никому не интересна пожилая женщина, Ее время ушло.
Гость735370
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Неужели так уж и ЗАСКУЧАЛИ россияне по Кабаевой??? Лицемерие без предела! ЗАЧЕМ вообще говорить о человеке, о котором и так всё ясно, а также понятны ПРИЧИНЫ, по которым она "не светится"! Исчезла- да и ...пусть себе. До того в одно время НАДОЕЛА своим мельканием всюду, что уже больше не хочется раздражаться по её поводу.
Гость737556
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Надо же народ тепло поздравляет проститутку
Гость737555
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Надо же народ тепло поздравляет проститутку
Гость737554
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Надо же народ тепло поздравляет проститутку
Гость737553
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Надо же народ тепло поздравляет проститутку
Гость737552
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Надо же народ тепло поздравляет проститутку
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