Дочь Началовой вышла в свет с мачехой: Так похожа

После внезапной смерти артистки в 2019 году Евгений Алдонин взял на себя обязанности по воспитанию наследницы. Девочку приняла и новая супруга футболиста. Судя по всему, в семье царит мир и взаимопонимание.
Накануне в личном блоге Алдонина появились снимки с Верой и женой Ольгой. Они посетили Театр наций, где посмотрели спектакль Тимура Бекмамбетова "Хаджа Насреддин". Пользователи Сети отметили, что 14-летняя девочка стала становится невероятно похожа на маму Юлию Началову.
"Вера становится похожа на Юлю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Верочка, прелестница. Повзрослела и очень похожа на своих родителей!", "Вера красотка, какая прям уже взрослая. Девушка", "Прекрасная жена у вас Евгений, вы красивая пара, доченька милая нежная, здоровья вам крепкого счастья и радости!", "Какая красивая супруга и доченька! Вы достойный, порядочный мужчина, счастья вам", "Боже... Вера так похожа на Юлю!" – написали в комментариях.
Стоит отметить, что Вера пробует себя в качестве певицы. Недавно подросток приняла участие в шоу "Утренняя звезда", где исполнила одну из песен своей матери. Зрители пришли в восторг от таланта девочки, отметив, что у нее большое будущее.
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