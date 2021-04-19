"Юля еще живая": всплыли шокирующие данные о Началовой

В интернете всплыла неизвестная ранее фотография певицы Юлии Началовой. Поклонники были шокированы.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. У нее развилась полиорганная недостаточность и сепсис из-за массы хронических неизлечимых заболеваний. При жизни певица была очень дружна с Ларисой Долиной, звезда является крестной матерью ее дочери Веры Алдониной.



Дочь Ларисы Долиной Ангелина Миончинская показала а в своем "Инстаграм" ранее не опубликованное фото ныне покойной Юлии Началовой, на котором она предстала в компании приятелей.

Снимок был сделан несколько лет назад. Поклонники оторопели от того, какой счастливой и живой смотрится Юлия Началова на фото. За одним столом собралась компания из коллег и друзей – Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, Александр Панайотов и сама дочь Ларисы Долиной.

Поклонники поблагодарили дочку Долиной за то, что она подарила им счастье воспоминаний о светлой певице Юлии Началовой. Многие загрустили при виде любимой артистки и написали теплые слова воспоминаний.

"Юля еще живая тут", "Юлечка…", "Как приятно перебирать фотографии и находить такие бесценные кадры. Вам очень повезло, что вы дружили с Юлей Началовой. Прекрасная была певица и хороший человек. Светлая память", – написали поклонники.

Ранее "Дни.ру" писали о скандале, который произошел между Ларисой Долиной и молодой исполнительницей на шоу Максима Галкина. Звезда обвинила ее в дилетантстве. После этого в Сети разгорелась бурная дискуссия о том, нужно ли профессиональное музыкальное образование звездам.