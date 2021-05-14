Срочно: телеведущего Владимира Молчанова увезли в больницу

По слухам, врачи диагностировали старожилу российского телевещания серьезное заболевание. В ряде СМИ сообщили о том, что ведущего ждет операция.
Через некоторое время Владимир Молчанов вышел на связь, подтвердив, что действительно находится в больнице, однако опасаться за его здоровье не стоит. Журналист прибыл в медучреждение для прохождение плановой реабилитации после перенесенного ковида. "Гуляю по этажам и занимаюсь зарядкой", – заявил репортер.
Осенью прошлого года автор программы "До и после полуночи" отметил юбилей. По случаю важной даты Арина Шарапова рассказала, что в свое время ей довелось даже пофлиртовать с известным журналистом. Впрочем, она быстро поняла, что Владимир Молчанов верен лишь своей жене Консуэле Сегура.
Ведущая неоднократно спрашивала у супруги телеведущего, как ей удается справляться с ревностью? Ведь вокруг репортера всегда было огромное количество женщин, готовых на многое. Однако, несмотря ни на что, Владимир Молчанов никогда не давал повода усомниться в своей преданности любимой.
Напомним, журналист получил широкую известность после выхода на экраны программы "До и после полуночи", которая была в сетке вещания с 1987 по 1991 год. После ухода с Центрального телевидения Владимир Молчанов стал все реже появляться на публике, а после начала пандемии и вовсе уехал в деревню.
Популярные темы форума
Собчак
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Одинокий
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?