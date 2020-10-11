"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего

Накануне бессменный ведущий телепередачи "До и после полуночи" отметил свой 70-й день рождения. В честь знаменательной даты коллеги Молчанова собрались за круглым столом и обсудили истории из жизни маэстро.

По словам Владимира, супруга помогла ведущему стать успешным и востребованным на телевидение. Молчанов уверен, жена-красавица долгие годы мотивировала его и побуждала двигаться к достижению целей.

Влюбленная пара живет вместе уже более 50-ти лет. Несмотря на то, что ни Владимир, ни его избранница не афишируют личную жизнь, близкие друзья пары подтверждают, что в их семье всегда царили любовь и понимание.

По словам коллеги ведущего Арины Шараповой, она даже имела возможность флиртовать с маэстро. Однако быстро поняла, что Молчанов верен своей законной супруге.

Долгие годы совместной работы на канале позволили Шараповой подружиться с семьей телеведущего. Арина даже стала близкой подругой возлюбленной Владимира.

"Я спрашивала Консуэлу: "Как ты это выдерживаешь?" Ведь количество женщин, которых видел Володя, и которые обращали на него внимание, всегда было огромным", – заявила Шарапова.

Коллега мэтра телевидения напомнила многочисленной аудитории, что именно Владимир помог многим начинающим журналистам пробиться в люди. Его уважали не только коллеги по цеху, но и многие деятели искусства.

Когда-то Молчанов помог молодому Серову найти своих слушателей. Телеведущий поставил клип тогда еще молодого Александра в эфире.