"У него было много женщин": Арина Шарапова о личной жизни известного телеведущего

По словам Владимира, супруга помогла ведущему стать успешным и востребованным на телевидение. Молчанов уверен, жена-красавица долгие годы мотивировала его и побуждала двигаться к достижению целей.
Влюбленная пара живет вместе уже более 50-ти лет. Несмотря на то, что ни Владимир, ни его избранница не афишируют личную жизнь, близкие друзья пары подтверждают, что в их семье всегда царили любовь и понимание.
По словам коллеги ведущего Арины Шараповой, она даже имела возможность флиртовать с маэстро. Однако быстро поняла, что Молчанов верен своей законной супруге.
Долгие годы совместной работы на канале позволили Шараповой подружиться с семьей телеведущего. Арина даже стала близкой подругой возлюбленной Владимира.
"Я спрашивала Консуэлу: "Как ты это выдерживаешь?" Ведь количество женщин, которых видел Володя, и которые обращали на него внимание, всегда было огромным", – заявила Шарапова.
Коллега мэтра телевидения напомнила многочисленной аудитории, что именно Владимир помог многим начинающим журналистам пробиться в люди. Его уважали не только коллеги по цеху, но и многие деятели искусства.
Когда-то Молчанов помог молодому Серову найти своих слушателей. Телеведущий поставил клип тогда еще молодого Александра в эфире.
Популярные темы форума
встречаюсь с пенсионеркой
Жена разрешила завести любовницу
Я думаю ,что армянам надо уступить и уйти из Карабаха
Эмин поддержал Азербайджан
Мужу 29 а он уже ничего не хочет
Турция хочет захватить Израиль!
Кегельщина
Новый подарок дедушке Путлеру
бойкот Лионе
Сколько Лион сбились со чету