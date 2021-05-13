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Шоу-бизнес
Народ взбудоражился от Синди Кроуфорд в нижнем белье

Народ взбудоражился от Синди Кроуфорд в нижнем белье

55-летняя Синди приняла участие в фотосессии в нижнем белье. Кадры опубликовали на сайте журнала Vogue.
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Супермодель предстала перед публикой в откровенных нарядах. Один из них – сексуальное нижнее белье Versace с многочисленными переплетениями на талии и деталями из бисера. Такой образ дополнила длинная воздушная фата. Наряд, как отметили поклонники, подчеркнул фирменный стиль и тонкие линии фигуры Синди Кроуфорд.

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Также Vogue опубликовал снимки звезды в обтягивающем черном боди, подчеркивающих фигуру брюках и корсете из кожи. Одежду предоставил итальянский модный дом Versace.

На обложке модного издания Синди Кроуфорд появилась в объемном жакете мужского кроя и с грубым колье на шее. В качестве фотографов бразильский Vogue пригласил известный творческий тандем Luigi and Iango.

"Синди Кроуфорд — это одна из самых красивых женщин в мире, она произвела эффект разорвавшейся бомбы", – поделился Педро Салес, фэшн-директор бразильской версии журнала Vogue .

Также он отметил, что годы идут Синди на пользу. По его словам, чем старше она становится, тем больше в ней очарования.

После публикации фотографий супермодели аудитория ответила бурной реакцией. Менее, чем на сутки, пост в Инстаграм бразильского Vogue набрал свыше 15 тысяч лайков. Фолловеры восхитились прекрасной фигурой, утонченностью и сексуальностью Синди Кроуфорд.

Напомним, недавно в сети появилась новость о том, что 19-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер примет участие в съемках популярного сериала "Американская история ужасов". Юная девушка решила попробовать себя не только в модельном бизнесе, но и в кинематографе.

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Фото: YLMJ / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 06:03 Источник: Инстаграм бразильской версии журнала Vogue ✓ Надежный источник
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Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей

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