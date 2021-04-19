"Высший уровень самолюбования": 19-летняя дочь Кроуфорд снялась голой

Кайя Гербер часто выкладывает откровенные фотографии. За это 19-летняя дочь Синди Кроуфорд нередко получает порцию негативных комментариев и обвинений в поведении, которое якобы должно быть сильно скромнее в ее возрасте. Однако девушку не останавливают мнения хейтеров, и она активно двигается вперед.
Теперь наследница модели снялась для новой кампании бренда Calvin Klein. Серию снимков Кайя выставила в своем "Инстаграм". Размещенные фото были сняты на полароид и произвели фурор в Сети. На кадрах она запечатлена темном откровенном белье и светлых носках фирмы. Она позирует возле бассейна и в кровати. Интимные снимки собрали около 200 тысяч лайков на странице Гербер.
Пользователи неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. Некоторые указали, что дочь Синди Кроуфорд слишком любит себя. "Высший уровень самолюбования", "И зачем такое выкладывать?", "Просто хочет всем показать, как она классная", "Сколько можно уже, везде одно и то же", "Куда мама смотрит то", "Бред", – писали они.
Другие же восхитились формой Кайи Гербер. "Какая красотка", "Просто огонь", "Как на маму похожа! Просто волшебная", "Какая королева", "Потрясающе", "Влюблена в тебя, Кайя", – отметили поклонники.
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