53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников

Популярная 53-летняя супермодель Синди Кроуфорд разместила в Instagram новый пост. Он буквально шокировал подписчиков.

На днях Синди удивила интернет-пользователей провокационным кадром. На снимке загорелая Кроуфорд в белье разрывает буханку хлеба, намекая на борьбу с углеводами.

Теперь звезда подиума решила показать свое лицо без профессионального грима, пишет Teleprogramma.pro. Супермодель сфотографировалась в серой толстовке, с чашкой чая в руках и без косметики.

Подписчики были шокированы. Вероятно, они думали, что после регулярного использования грима кожа Кроуфорд оставляет желать лучшего. На самом деле у нее идеальный тон, практически нет морщин и отсутствуют высыпания, плюс ко всему подтянутый овал лица.

Фанаты модели засыпали ее комментариями. При этом многие поблагодарили Синди за честность. "Так важно знать, что мы все живые люди, и никто не рождается с накрашенными губами!" – отметила одна из поклонниц. "Некоторые женщины красивы во все времена и в любом возрасте..." – добавила другая.