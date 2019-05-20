53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
На днях Синди удивила интернет-пользователей провокационным кадром. На снимке загорелая Кроуфорд в белье разрывает буханку хлеба, намекая на борьбу с углеводами.
Теперь звезда подиума решила показать свое лицо без профессионального грима, пишет Teleprogramma.pro. Супермодель сфотографировалась в серой толстовке, с чашкой чая в руках и без косметики.
Подписчики были шокированы. Вероятно, они думали, что после регулярного использования грима кожа Кроуфорд оставляет желать лучшего. На самом деле у нее идеальный тон, практически нет морщин и отсутствуют высыпания, плюс ко всему подтянутый овал лица.
Фанаты модели засыпали ее комментариями. При этом многие поблагодарили Синди за честность. "Так важно знать, что мы все живые люди, и никто не рождается с накрашенными губами!" – отметила одна из поклонниц. "Некоторые женщины красивы во все времена и в любом возрасте..." – добавила другая.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
Женщина призналась, что та хочет занять ее место
Продюсер отреагировал на слухи
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Дочь ушла из дома
Ирина Шейк и Бреди растались
Отбирают квартиру
Верите ли вы в привороты?
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Она ушла к моему другу
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Боюсь уколов, истерика
Что подарить на годовщину свадьбы?
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!