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Шоу-бизнес
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

"Знатоки оперы мечтают попасть на концерты и спектакли с участием Любови Казарновской. У ярославцев есть уникальная возможность видеть знаменитую певицу в спектакле "Пушкиниана. Любовь и карты", – обещает сайт Волковского театра. Корреспондент "Дни.ру" оценил музыкальную фантазию "Пушкиниана. Любовь и карты".
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Как известно, русский зритель идет в театр "на актера" – ему очень важно увидеть на сцене знакомых по телевизору персон. Волковский театр в Ярославле пошел именно по этому пути и пригласил столичных звезд. Режиссер – Владимир Алеников (снимал фильм "Каникулы Петрова и Васечкина", "Жил-был настройщик" и другие), хореограф – Егор Дружинин (член жюри телепередачи "Ты супер! Танцы", наставник шоу "Танцы" на ТНТ), в главной роли – роли старой графини – оперная дива Любовь Казарновская.

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И это довольно символично. Ведь в молодости Казарновская исполняла партию Татьяну в опере "Евгений Онегин". А в музыкальной фантазии Аленикова – графиня из "Пиковой дамы" это и есть старая Татьяна Ларина. Получился эдакий сиквел – продолжение истории Лариной после того, как она навсегда рассталась с Онегиным. Сам Пушкин такого поворота, наверное, не предполагал. Он (Валерий Кириллов), кстати, тоже появляется на сцене вместе с Музой (Ирина Наумкина). Мол, вот оно, вдохновение.

А вот Казарновскую зрители узнают не сразу – на сцену выводят под руку трясущуюся горбунью Потом ее возят в инвалидном кресле. Привыкшие видеть на экране всегда статную и красивую Любовь Юрьевну, зрители ахают от преображения оперной дивы. Красавица на несколько часов превратилась в старушку ради искусства!..

В одном из интервью ее спросили: "Кто вы — поющая актриса или играющая певица?" Поющая актриса, – ответила Казарновская. – Когда я была на третьем курсе консерватории, мне подарили записи молодой Каллас, ее дебют в Гранд-опера. Я слушала до одурения. Но с тех пор я придерживаюсь правила: лучше быть первой Казарновской, чем 25-й Каллас".

В этом спектакле, правда, Казарновская не поет – звучит фонограмма старых записей. И это вызывает у публики понятное недоумение. Но причина проста – певица сегодня отошла от музыки, занимается преподаванием, снимается в телешоу. Просто в определенном возрасте голос теряет былую красоту и мощь, поэтому многие артисты прекращают выступать и находят себя в других амплуа.

Та же Алла Пугачева в 60 лет объясняла свой отказ от гастрольной деятельности: "После ряда операций, которые мне пришлось перенести, голос подсел, и он не может выразить тех чувств и тех интонаций, которые мне бы хотелось донести. Вот я и хочу попробовать и узнать, что я собой представляю как драматическая актриса. С возрастом во мне все больше и больше стал проявляться драматический талант, который до сих пор я могла демонстрировать только в трёхминутных песенных спектаклях. Теперь мне было бы интересно расширить поле драматической деятельности".

Вероятно, те же мотивы были и у Казарновской, которая на семь лет младше Пугачевой. Она сегодня ищет новые формы общения со зрителем, в том числе и при помощи участия в подобных проектах. А на Ярославль выбор певица пал еще и потому, что сюда близко ездить – неподалеку в селе Вятское Казарновская несколько лет назад купила дачу.

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Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 10:42
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Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой

комментарии

Ответить:

Гость732103
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Уважаемые Ярославцы! Примите искренние и соболезнования! На " Бис" попросите " Блоху" чтоб сгорланила. Чтоб не быть обиженными, что деньги выбросили на помойку
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