Казарновская "похитила" мужа у чужой женщины

Любовь Казарновская разрушила предыдущие отношения мужа ради своего счастья. Артистка ничего не могла поделать со своим влечением.

18 июня 2020 года свой 64-ый день рождения отметила оперная певица Любовь Казарновская. В честь этого события в эфире телеканала "Россия 1" вышел выпуск шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека", во время съемок которого артистка рассказала о личной жизни.

Во время беседы с ведущим Казаровская вспомнила тяжелые отношения с родственниками, о мачехе, которая оказалась "черной" вдовой, а также о других грустных моментах. Отношений с супругом вовсе не могло бы быть, если Любовь Юрьевна не проявила бы наглость.

Артистка призналась, что в 1980-х годах, когда она только познакомилась с Робертом Росциком, он был не свободен. Но их связала любовь к общему делу. Они могли долго разговаривать и не вести счет времени.

Казарновская ничего не могла поделать с разгоревшимися чувствами к Росцику и поэтому, как она сама сказала Корчевникову, "похитила" мужчину у чужой женщины.

"У него были отношения в тот момент. Он рассказал мне обо всем. Ради настоящего и будущего мы стали строить наши любовные отношения", – отметила оперная певица.

Напомним, Любовь Казарновская замужем за Робертом Росциком 31 год. У супругов есть общий сын Андрей. Ему уже 27 лет.