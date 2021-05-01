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Бывшие любовники Джулии Робертс публично столкнулись лбами

Бывшие любовники Джулии Робертс публично столкнулись лбами

Экс-жених Джулии Робертс Кифер Сазерленд встретился с Джейсоном Патриком. Они вспомнили, как звезда сбежала от возлюбленного с актером.
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Канадский режиссер и продюсер поведал о предательстве избранницы и друга в подкасте Майкла Розенбаума "Inside of You". В своем время история наделала много шума.

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Кифер Сазерленд впервые публично высказал бывшему сопернику все, что думает о произошедшем много лет назад. Свадьбу с артистом Джулия Робертс отменила 30 лет назад. В день церемонии знаменитость сбежала с лучшим товарищем избранника в Ирландию.

Бедный жених и представить не мог, что Джулия Робертс на такое способна. Сазерленд признался, что у него до сих пор остался неприятный осадок от той истории. Он отметил, что актриса – неординарная персона. При этом режиссер добавил, что его шокировало то, как именно приятель и любимая женщина с ним поступили.

По словам бывшего жениха Джулии Робертс, тайные любовники должны были открыто рассказать ему о своих планах. Он же узнал о случившемся от третьего человека. Сазерленд высказал претензию Патрику в лицо.

Актер в свою очередь признался, что решиться на побег с Джулией Робертс ему было трудно. После содеянного он два десятка лет не общался с бывшим другом. Вместе с тем, артист не корит себя за тот инцидент. Он оправдал их поступок тем, что отношения актрисы и ее жениха на тот момент якобы себя изжили, раз она выбрала его.

Примечательно, что через год после побега из-под венца Джулия Робертс бросила Джейсона Патрика. Она вышла замуж за певца Лайла Ловетта.

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Джулия Робертс. Фото: Keith Mayhew/Sopa Images/Keystone Press Agency/globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 08:10 Источник: Eonline.com ✓ Надежный источник
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