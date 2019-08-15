Брат Джулии Робертс задумался о российском гражданстве

Голливудский актер Эрик Робертс хочет получить российское гражданство. Он сделал заявление на турнире по боевому самбо в Сочи, сообщает НСН.
"Я очень люблю боевые искусства, бойцов, поэтому приехал в Россию – чтобы увидеть прекрасный вечер поединков... Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское!" – цитирует артиста РИА Новости. Подал ли он документы, не уточняется.
Эрик Робертс приобрел известность благодаря ролям в сериалах "Форс-мажоры", "Бруклин 9-9" и "Реанимация", напоминает URA.ru. Также он снялся в картине Кристофера Нолана "Темный рыцарь".
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