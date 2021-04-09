Пригожин плюнул на дочь в день рождения

Наследница Иосифа Пригожина ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Девушка рассказала о неоднозначном поступке отца.

Недавно продюсер отметил 52-летие. Однако свою дочь Иосиф Пригожин на праздник не позвал. Даная расстроилась, потому что хотела отметить важную дату с отцом.

Девушка не раз заявляла, что отношения с родителем наладились, но, судя по всему, не все так радужно. В своем инстаграм-аккаунте Даная ответила на вопрос фолловера. Дочь Иосифа Пригожина попыталась объяснить, почему не была на семейном празднике.

Точную причину поступка продюсера она не знает. Даная предположила, что отец посчитал, что наследница в этот день работала, либо просто не захотел видеть на своей вечеринке. При этом девушка подчеркнула, что не обижается на родителя. По словам Данаи, она "привыкла".



Напомним, Даная родилась у Иосифа Пригожина в браке с экс-супругой Еленой. Также у них появился на свет сын Дмитрий. Дочь продюсера стала участницей ряда ток-шоу, где жаловалась на родителя. Она говорила, что после брака с певицей Валерией шоумен почти перестал общаться с ней и сыном.

Позже отец и дочь нашли общий язык. Наследница Иосифа Пригожина в последнее время неохотно отвечает на вопросы журналистов и поклонников об их отношениях со звездным отцом. Она отмечала, что ее слова переворачивают в невыгодном свете.