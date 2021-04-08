"Захватывающий опыт": Прилучный впервые показал пикантное фото Карпович

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе около года назад. Почти сразу же актера заподозрили в романе с Мирославой Карпович.

По слухам, именно ради звезды сериала "Папины дочки" артист и бросил семью. Судя по всему, пара познакомилась во время подготовки к спектаклю, однако никто не ожидал, что это выльется в столь продолжительные отношения.

Почти сразу после официального развода Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились вместе на отдых. Как оказалось, актер даже взял с собой в отпуск детей от Агаты Муцениеце – папарацци застукали, как они все вместе ходили в аквапарк. Экс-супруга была в шоке от подобного поворота событий, ведь ее никто не предупредил, что рядом с малышами будет новая любовница артиста.

Впрочем, Павел Карпович старается не афишировать личную жизнь. Звезда сериала "Папины дочки" также не комментирует ситуацию. Пара лишь недавно впервые вместе появилась на публике.

Накануне в личном блоге актер поделился фотографией Мирославы Карпович. Девушка разместила пикантный снимок на свой странице, отметив, что кадр сделан во время репетиции спектакля "На стриме". Премьера состоится в конце апреля во МХАТе им. Горького. "Это сложный местами, захватывающий опыт, это проект – путь, который мы с Вами будем проживать каждый раз вместе! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обещает актриса.