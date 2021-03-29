Прилучный и Карпович показали своего странного малыша

Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте ряд видео с любимцем. На них животное резво играет, задорный нрав, прячется под кроватью и ласкается со своей звездной "мамой".
Котенка по имени Чип пассия Павла Прилучного ласково называет "ухокрыл" и "маленький трактор". У малыша знаменитостей серая шерстка и красивые странные глаза.
К слову, Мирослава Карпович уже показывала нового любимца, но только со спины. Теперь же поклонники актрисы могут увидеть животное во всей красе.
Напомним, что у Павла Прилучного есть несколько собак. Как они уживаются с новым "членом семьи", пока неизвестно. Возможно, их не допускают к малышу, держа на улице.
Отметим, вокруг пары в Сети ходят разные слухи. Так, ранее поклонники Павла Прилучного и артистки предположили, что любовники тайно поженились. Дело в том, что Мирослава Карпович похвасталась колечком на правой руке, которое россияне посчитали обручальным. Так это или нет – неизвестно. Ведь актеры предпочитают не комментировать свои отношения.
Как писали "Дни.ру", Павел Прилучный не так давно развелся с коллегой Агатой Муцениеце. Девушка обвинила артиста в изменах, рукоприкладстве и чрезмерной любви к спиртному. У пары подрастают двое детей.
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