"Тема острая": замужняя Бородина заявила о проблемах в отношениях

Ксения Бородина высказала своем мнение на острую тему нездоровых отношений между мужчиной и женщиной.

Телеведущая "Дома-2" опубликовала в своем инстаграм-аккаунте селфи с супругом, а под фото постаралась ответить на вопросы подписчиц, которые она часто получает в Директ. Женщина призналась, что ее часто спрашивают, что делать, когда мужчину уводит соперница. Ксения Бородина оказалась просто возмущена такими проблемами.

Телеведущую удивляет сама постановка вопроса, она считает, что нормальным женщинам не нужен такой мужчина, которого можно увести и которой способен предать свою избранницу, а сами женщины не должны "зариться на чужое добро". Бородина привела примеры ситуаций, когда женщины предпринимают самые различные попытки удержать гулящего мужчину и даже срочно пытаются забеременеть. Однако такое отношение лишь на руку их бессовестным избранникам, и они начинают чувствовать себя королями положения. Звезда призвала женщин в таких случаях быть стойкими и жесткими, уважать себя и уметь дать отпор зарвавшемуся мужчине:

"Я уверена, если женщины начнут ценить себя – отношение в обществе изменится и уже скоро в моем Директ таких историй станет в разы меньше."

Напомним, что сама телеведущая замужем уже во второй раз. Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров счастливы в браке и воспитывают двоих дочерей.



