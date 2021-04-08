"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду

8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 65 лет. В честь юбилея художник рассказал о принципах своей работы.

Как отметил живописец, он старается отражать в портретах саму суть человека. Именно поэтому, уверен художник, его работы нравятся многим – в них нет лести, фальши. Никас Сафронов добавил, что не любит натуральность. По словам знаменитости, его восхищает, когда от человека приятно естественно пахнет, когда он ухаживает за своим телом.

Именинник признался, что неоднократно отказывал людям в портрете, если понимал, что не сможет передать натуральную красоту. Художник вспомнил случай, когда к нему обратилась девушка "вся в пластических операциях", и он не стал писать с ней картину. "Иногда приходят люди намазюканные, у них ресницы, губы надутые. Я обычно тоже отказываюсь", – цитирует Никаса Сафронова RT.

Также живописца раздражают скупердяи. Как-то раз к художнику обратилась за портретом звезда, которая очень долго торговалась. В итоге Сафронов просто не продал ей работу. Имя скандальной персоны знаменитость назвать отказалась.

В беседе с журналистами живописец рассказал о своих отношениях с сыном Лукой. По его словам, молодой человек ему невероятно близок, несмотря на то, что долгое время не принимал участия в его воспитании. "Я доверяю ему больше, чем кому-либо. Надо все время общаться с детьми", – уверен Никас Сафронов.