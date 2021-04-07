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"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк

"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк

Обнародованы детали личной жизни Анастасии Заворотнюк. В частности, рассказано об отношениях актрисы и ее коллеги Сергея Жигунова.
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В передаче "Основано на реальных событиях" на НТВ вспомнили, как артистка очень правдоподобно сыграла любовь с героем Сергея Жигунова в сериале "Моя прекрасная няня". Как оказалось, изначально актеры друг друга на дух не переносили.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Но в ходе съемок звезды начали испытывать друг к другу чувства. Между ними начался роман, продлившийся пару лет. Россияне с нетерпением ждали свадьбы любимых героев фильма в жизни. Но этого не произошло.

В какой-то момент Сергей Жигунов понял, что теряет любимую. "Сердечко Заворотнюк ускользает", – отметила актриса Лия Воянская.

Через некоторое время Анастасия Заворотнюк оказалась в ледовом шоу. Там она познакомилась с фигуристом Петром Чернышовым, который стал ее тренером, а позже и супругом. Их отношения развивались стремительно. В 2008 году пара отправилась на Сардинию. Там спортсмен сделал ей предложение. Вскоре влюбленные поженились.

Сейчас муж во всем поддерживает больную раком мозга Анастасию Заворотнюк. Фигурист оплачивает дорогое лечение для актрисы.

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Анастасия Заворотнюк. Фото: Vitaly Fedorov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 10:32 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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