"Ускользает": подробности ухода Анастасии Заворотнюк

В передаче "Основано на реальных событиях" на НТВ вспомнили, как артистка очень правдоподобно сыграла любовь с героем Сергея Жигунова в сериале "Моя прекрасная няня". Как оказалось, изначально актеры друг друга на дух не переносили.
Но в ходе съемок звезды начали испытывать друг к другу чувства. Между ними начался роман, продлившийся пару лет. Россияне с нетерпением ждали свадьбы любимых героев фильма в жизни. Но этого не произошло.
В какой-то момент Сергей Жигунов понял, что теряет любимую. "Сердечко Заворотнюк ускользает", – отметила актриса Лия Воянская.
Через некоторое время Анастасия Заворотнюк оказалась в ледовом шоу. Там она познакомилась с фигуристом Петром Чернышовым, который стал ее тренером, а позже и супругом. Их отношения развивались стремительно. В 2008 году пара отправилась на Сардинию. Там спортсмен сделал ей предложение. Вскоре влюбленные поженились.
Сейчас муж во всем поддерживает больную раком мозга Анастасию Заворотнюк. Фигурист оплачивает дорогое лечение для актрисы.
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